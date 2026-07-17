POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade-Schölisch erbeuten Schmuck
Stade (ots)
Am gestrigen Donnerstagmorgen zwischen 09:15 h und 09:35 h sind vier bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Schölischer Straße nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und habe dieses anschließend durchsucht.
Mit Schmuck als Beute konnten die Einbrecher anschließend die Flucht antreten.
Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.
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