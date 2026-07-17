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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade-Schölisch erbeuten Schmuck

Stade (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen zwischen 09:15 h und 09:35 h sind vier bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Schölischer Straße nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und habe dieses anschließend durchsucht.

Mit Schmuck als Beute konnten die Einbrecher anschließend die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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