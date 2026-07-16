Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe auch in Grünendeich aktiv, Unbekannter Autofahrer drängt PKW gegen Leitplanke auf der A 26 - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. Kupferdiebe auch in Grünendeich aktiv

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Grünendeich im Steinweg mehrere Kupferfallrohre vom dortigen Kirchengebäude abmontiert und anschließend entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.700 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

2. Unbekannter Autofahrer drängt PKW gegen Leitplanke auf der A 26 - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 21:50 auf der Autobahn 26 im Bereich Horneburg zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei jetzt den Unfallverursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer mit einem braun-beigen SUV übersah dabei beim Spurwechsel auf der A26 die zur der Zeit neben ihm fahrende 31-jährige Skodafahrerin aus Buxtehude. Als der Verursacher rüber zog, kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge der Skoda gegen die Schutzplanke gedrückt und erheblich beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher, der als ca. 45 Jahre alt mit braunen kurzen Haaren beschrieben werden konnte, kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter.

Die 31-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unbekannten wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, die Angaben zum Verursacher machen können oder die sonstige Hinweise dazu haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

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