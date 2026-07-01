Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607006

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Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

In der Zeit von 14 Uhr bis 21:35 Uhr hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine Autofahrerin am Freitag (26. Juni 2026) einen vor der Hausnummer 74 an der Straße "Elb" abgestellten grauen VW Polo an der linken Seite beschädigt. Ohne eine Regulierung des auf rund 1.000 Euro geschätzten Schadens zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitag (26. Juni 2026) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine Autofahrerin auf dem Parkplatz am Langenfelder Freibad einen weißen Audi A4 Avant angefahren und an der linken Seite beschädigt. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr ereignet haben. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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