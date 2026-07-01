Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 13-Jährige wohlbehalten angetroffen

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Erkrath (ots)

Mit großer Erleichterung wurde die 13-jährige Jugendliche aus Erkrath, nach der die Polizei gesucht hatte (ots-Meldung 2606134), am heutigen Morgen (1. Juli 2026) wohlbehalten am Essener Hauptbahnhof angetroffen.

Die 13-Jährige war am Montagabend (29. Juni 2026) nach einem Streit mit ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. In der Folge hat die Polizei unter Einbindung der Öffentlichkeit gesucht. Auch ein Mantrailer kam bei der Fahndung nach dem Mädchen zum Einsatz.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, ihr Foto aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der 13-Jährigen beteiligt haben.

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