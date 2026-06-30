Polizei Mettmann

POL-ME: Schussgeräusche lösten größeren Polizeieinsatz aus: 44-jähriger Serbe festgenommen - 2606137

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Velbert (ots)

In Velbert-Langenberg hat die Polizei am Dienstag (30. Juni 2026) im Rahmen eines größeren Einsatzes einen 44 Jahre alten Serben an seiner Wohnung festgenommen. Zuvor soll der Mann mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon geschossen haben. Verletzt wurde niemand.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:20 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie zuvor verdächtige Schussgeräusche aus einem Haus an der Hauptstraße wahrgenommen hatten. Zudem gaben sie Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher, einen 44 Jahre alten Bewohner einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus.

Die Polizei war schnell vor Ort und umstellte das Gebäude. Im Zuge erster begleitender Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der in Rede stehende Mann mit einer Schreckschusspistole vom Balkon geschossen haben soll.

Gegen 19:30 Uhr konnte die Polizei schließlich Kontakt zu dem Mann in seiner Wohnung herstellen. Er ließ sich letztlich widerstandslos in Gewahrsam genommen, ehe er für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache gebracht wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Mannes eine Schreckschusspistole samt Munition sicher. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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