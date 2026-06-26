Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Brand in Küche

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Plettenberg (ots)

Am Freitagmorgen, 26. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Plettenberg um 7:20 Uhr zu einem Küchenbrand in der Straße Auf der Weide alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache, der Löschgruppe Eiringhausen und des Löschzugs 1 (LG11 Stadtmitte und LG17 Landemert) eine Rauchentwicklung aus einem Fenster des 1. Obergeschosses fest. Bei Eintreffen befanden sich keine Personen mehr in der Brandwohnung. Der Bewohner hatte zuvor erfolglos einen Löschversuch unternommen. Drei Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer mit einem C-Rohr im Innenangriff, die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und aufwändige Nachlöscharbeiten durchgeführt, bei denen die Decke geöffnet werden musste. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst untersucht, Verletzte gab es nicht. Der Einsatz war nach circa zweieinhalb Stunden beendet.

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