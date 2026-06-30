Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 2606134

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Erkrath (ots)

Seit dem gestrigen Montagabend, 29. Juni 2026 wird die 13-jährige Luna G. aus Erkrath vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die Jugendliche in einer Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Gegen 21:30 verließ Luna G., nach einem Streit mit der Mutter, die gemeinsame Wohnung in unbekannte Richtung. Da derzeit eine Eigengefährdung von Luna G. nicht ausgeschlossen werden kann, alarmierte die Mutter folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten noch in der Nacht intensive Fahndungsmaßnahmen ein, bei der unter anderem auch ein Polizeihund eingesetzt wurde.

Bekannte Anlaufadressen der 13-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der Vermissten zu beteiligen.

Luna G. ist circa 1.65 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat lange, dunkel gefärbte Haare und hellblaue Augen. Sie trägt ein goldenes Nasenpiercing und wirkt älter, als sie tatsächlich ist. Sie soll mit einem weißen Kleid bekleidet sein.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 13-Jährigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, in Verbindung zu setzen.

Ein Foto der 13-Jährigen ist auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/208341.

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