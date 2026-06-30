Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606135

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Erkrath / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Freitag, 26. Juni 2026, wurde auf der Bergstraße in Erkrath ein schwarzer VW Polo beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 10:15 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 9. Als sie gegen 13:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine hohe dreistellige Summe.

In der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2026, bis Freitag, 26. Juni 2026, wurde auf der Bergstraße in Erkrath ein weißer Ford Transit Connect beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte am Mittwoch gegen 16 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 18. Als er am Freitag gegen 16 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden links an der Fahrzeugfront fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine niedrige vierstellige Summe.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 25. Juni 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Hardt in Langenfeld ein grauer Aston Martin DBX707 beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 19:40 Uhr auf dem Parkplatz. Als er fünf Minuten später zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Tür fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine niedrige vierstellige Summe.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Dienstag, 23. Juni 2026, bis Mittwoch, 24. Juni 2026, wurde auf der Griesstraße in Monheim am Rhein-Baumberg ein grauer Skoda Kamiq beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte am Dienstag gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 20. Als sie am Mittwoch gegen 23 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine hohe dreistellige Summe.

In der Zeit von Donnerstag, 18. Juni 2026, bis Donnerstag, 25. Juni 2026, wurde auf der Wiener-Neustädter-Straße in Monheim am Rhein-Baumberg ein grauer Skoda Kodiaq beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte am Donnerstag gegen 0 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 9. Als er eine Woche später am Donnerstag gegen 14 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden links an der hinteren Stoßstange fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine niedrige vierstellige Summe.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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