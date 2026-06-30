Polizei Mettmann

POL-ME: 77-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 2606136

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Langenfeld (ots)

Seit dem gestrigen Montagmorgen, 29. Juni 2026 wird der an Demenz erkrankte, 77-jährige Joachim Helmut P. aus einem Seniorenzentrum in Langenfeld vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Mann aufgrund seiner Erkrankung in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Gegen 8:30 Uhr verließ Joachim Helmut P. mit einem Trolley voller Kleidungsstücke das Seniorenwohnheim an der Langforter Straße. Am Nachmittag alarmierten die Pflegekräfte die Polizei, nachdem der 77-Jährige nicht aufgefunden werden konnte. Joachim Helmut P. leidet an Demenz und ist auf eine tägliche Tabletteneinnahme medizinisch angewiesen. Er ist weder zeitlich noch räumlich orientiert, so dass aufgrund der längeren Abwesenheit eine gesundheitliche Notsituation bei dem Senior nicht ausgeschlossen werden kann.

Bekannte Anlaufadressen des 77-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach dem Vermissten zu beteiligen.

Joachim Helmut P. ist circa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze graue Haare mit einer Glatze im vorderen Kopfbereich. Er hat einen auffälligen Leipziger Akzent und soll mit einem beigen, karierten Hemd und einer kurzen Hose bekleidet sein.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des 77-Jährigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, in Verbindung zu setzen.

Ein Foto des 77-Jährigen ist auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/208370.

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