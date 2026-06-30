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POL-ME: 88-Jährige beraubt - Polizei bittet um Hinweise - 2606132

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Heiligenhaus (ots)

Am Montagnachmittag, 29. Juni 2026, stahl eine Frau gewaltsam einer 88-Jährigen in Heiligenhaus ihren Goldschmuck. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:15 Uhr war eine 88-Jährige zu Fuß an der Höseler Straße unterwegs, als in Höhe einer Tankstelle an der Einmündung zur Selbecker Straße ein schwarzer Mercedes neben ihr hielt. Vom Beifahrersitz stieg eine Frau aus und sprach die Seniorin an.

Nach ihren Angaben raubte ihr die unbekannte Frau unmittelbar ihre goldene Halskette sowie ihr goldenes Armband. Anschließend floh sie mitsamt der Tatbeute in dem wartenden Auto.

Die Täterin kann folgendermaßen beschreiben:

- circa 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - trug ein blaues Kopftuch - südländisches Erscheinungsbild

Der Fahrer des Mercedes kann lediglich als circa 35 bis 40 Jahre alt und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben werden.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat am Montagnachmittag an der Höseler Straße beobachtet und kann Angaben zu der Räuberin sowie dem tatverdächtigen Fahrer des Mercedes machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

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