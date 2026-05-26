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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Cochem (ots)

Am 25.05.26 gegen ca. 19:13 Uhr kam es auf der K22 in der Nähe des Industriegebiets Cochem-Brauheck zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Porschefahrer aus Hessen überholte zunächst ein anderes Fahrzeug welches ebenfalls in Richtung Brauheck fuhr. Nach dem Wiedereinscheren kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrzeugführer so stark verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Zusätzlich befand sich die Feuerwehr zur Rettung der Person im Einsatz. An dem verunfallten Porsche Taycan dürfte Totalschaden entstanden sein. Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen den Porschefahrer ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Winnen, PHK

Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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