Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungsbrand mit schwerverletzter Bewohnerin; Spritztour endet tragisch

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wohnungsbrand: Bewohnerin schwer verletzt - Dreieich

Am Freitagabend rückten Feuerwehr und Polizei gegen 20.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Pappelweg in Sprendlingen aus. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff ein und konnte eine 67-jährige Bewohnerin, die bei dem Brand schwer verletzt worden war, retten. Sie wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Treppenhaus kurzzeitig nicht zu betreten.

Etwa 15 Hausbewohner wurden während der Brandbekämpfung im Bürgerhaus Dreieich untergebracht, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Spritztour endet an einem Baum: Eine Fahrt mit Folgen - Rodgau

Ein nicht zugelassenes Auto war am frühen Samstagmorgen der Auslöser für einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Der 17-jährige Fahrer des Fahrzeugs, das einem Bastelprojekt für Heimwerker glich, fuhr mit den übrigen Insassen über die Feldwege der östlichen Feldgemarkung in Rodgau-Jügesheim. In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, welches daraufhin gegen einen Baum prallte. Der Fahrer und der 18-jährige Beifahrer wurden mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,1 Promille. Den Jugendlichen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Offenbach am Main, 28.03.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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