Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606133

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Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitag, 26. Juni 2026, gegen 17:30 Uhr, bis Montag, 29. Juni 2026, gegen 7 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Container auf einer Baustelle an der Wilhelmstraße in Velbert-Neviges eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten einen Stemmhammer und einen Winkelschleifer.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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