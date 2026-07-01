Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand - 2607002

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Erkrath (ots)

Am Dienstag, 30. Juni 2026, brannte in Erkrath-Hochdahl eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (die Feuerwehr berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/6305562). Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus am Eichendorffweg gerufen. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung in der zweiten Etage fest.

Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr Erkrath und Hilden konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Wohnungen überging. Zwölf Personen mussten aus dem Haus gerettet werden. Durch die Rauchentwicklung wurden acht Personen leicht verletzt, darunter drei Feuerwehrleute.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen übernahm die Polizei vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bei diesen ersten Ermittlungen bislang nicht - möglicherweise könnte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Zur Klärung der Brandursache wird die Polizei den Brandort noch einmal mit einem externen Brandsachverständigen aufsuchen.

Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Auch der Rest des Mehrfamilienhauses wurde beschädigt, sodass die Mieterinnen und Mieter vorübergehend nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können. Der Gesamtschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

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