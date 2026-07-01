Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 77-Jähriger angetroffen - 2607001

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Langenfeld (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2606136) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Montag, 29. Juni 2026, nach dem vermissten 77-jährigen Langenfelder gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 1. Juli 2026, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem Einsatzkräfte den Mann nachts in Neuss angetroffen hatten. Er ist den Umständen entsprechend wohlauf.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto des als vermisst gemeldeten Seniors aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.

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