Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flucht nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Wallmenroth (ots)

Am Montag, 09.02.2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Katzwinkler Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kam es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel des PKW Peugeot eines 44-jährigen sowie eines älteren Opel-Transporters. Der ca. 60-jährige Fahrer des hellroten Transporters mit deutscher Zulassung habe kurz mit dem Peugeot-Fahrer gesprochen, sich Anschließend jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Der Transporter-Fahrer soll Deutsch gesprochen und kurzes graues Haar haben.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell