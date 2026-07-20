Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in Bützfleth, Unbekannter beraubt zwei Jugendliche in Himmelpforten

Stade (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in Bützfleth

Am gestrigen späten Abend gegen kurz nach 21:00 h kam es in Bützfleth im Mühlenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen dort wohnhaften Familien.

Aufgrund von Streitigkeiten zwischen Kindern sollte es eine Aussprache der jeweiligen Eltern geben, die dann außer Kontrolle geriet.

Die Erwachsenen der einen Familie bewarfen dabei die andere Familie mit Blumenkübeln aus einem Mehrfamilienhaus heraus und einer der Beteiligten schlug einem Familienmitglied der Gegenseite ins Gesicht.

Eine bisher noch unbekannte Person übergab dem Vater der einen Partei eine Schusswaffe, die dieser dann mit dem Lauf nach unten zunächst dazu nutzte Drohungen gegen die andere Partei auszusprechen. Anschließend begab er sich ins Haus.

Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei Stade mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnte die Wohnung der Familie des Mannes dann gesichert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade durchsucht werden.

Die Frau und der Mann aus der Familie der durchsuchten Wohnung wurde bei der Auseinandersetzung verletzt, verweigerte aber einen Transport ins Krankenhaus durch die Besatzung eines Rettungswagens. Der Mann erlitt ebenfalls Verletzungen und musste ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere Cannabispflanzen sichergestellt.

Es sind Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis eingeleitet worden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Unbekannter beraubt zwei Jugendliche in Himmelpforten

Am gestrigen Abend gegen kurz vor 19:15 h kam es in Himmelpforten im Heckenweg zu einem Raub. Ein bisher unbekannter jugendlicher maskierter Täter verfolgte dazu eine 15-Jährige und einen 17-Jährigen zu Fuß.

Anschließend hielt er die junge Frau an der Oberbleidung fest und verlangte unter Drohung mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Wertgegenständen. Nachdem die 15-Jährige ihm ihr Handy ausgehändigt hatte, bedrohte er auch noch den 17-Jährigen und nahm dessen Handy und die Geldbörse an sich. Der Räuber flüchtete mit der Beute zu Fuß. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bisher leider ohne Erfolg.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 175 cm groß und kräftig - Ca 16 Jahre alt - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Schwarzer Drei-Tage-Bart - Trug schwarze Bekleidung und eine dunkle Sturmhaube

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

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