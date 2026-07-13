PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Polizeibeamte stellen Täter auf frischer Tat

Hamminkeln (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr beobachteten drei Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Wesel in ihrer Freizeit zufällig zwei unbekannte Männer vor dem Freibad in Hamminkeln Dingden an der Krechtinger Straße.

Einer der Männer schob ein E-Bike auf dem Vorderreifen aus einem Gebüsch, ein weiterer Mann beobachtete die Umgebung und erweckte den Eindruck "Schmiere" zu stehen.

Bei Ansprache der beiden Männer gaben sich die Beamten als Polizeibeamte zu erkennen, woraufhin beide plötzlich versuchten zu Fuß die Flucht zu ergreifen.

Beide Männer konnten durch die Beamten sowie weitere Zeugen von ihrer Flucht abgehalten und bis zum Eintreffen weiterer alarmierter Polizeibeamte festgehalten werden.

Diese nahmen beide Männer vorläufig fest. Hierbei handelt es sich um einen 51- jährigen Mann aus Essen und um einen 28-jährigen Mann aus Bocholt. Beide Männer sind polizeilich einschlägig in Erscheinung getreten.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den 28- Jährigen ein Haftbefehl vorlag, der im weiteren Verlauf durch das Zahlen einer Geldbuße vollstreckt wurde.

Das E-Bike, welches der 28- Jährige aus dem Gebüsch heraus vor sich her schob, wurde kurz zuvor durch das Knacken eines Schlosses vor dem Freibad entwendet. Es gehörte einer 59- jährigen Frau aus Bocholt, der das Fahrrad vor Ort wieder ausgehändigt werden konnte.

Die beiden Männer wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 09:55

    POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

    Wesel (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Wesel hat sich am Sonntag gegen 12:45 Uhr im Bereich der Rheinpromenade/Karl-Jatho-Straße in schamverletzender Weise gezeigt. Mehrere betroffene Fußgänger und Radfahrer informierten die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort den 37-Jährigen antreffen. Es bestand der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten nahmen den Mann mit zur ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 09:54

    POL-WES: Wesel - 63-jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwerstverletzt

    Wesel (ots) - Am Samstag gegen 11:15 Uhr ist auf der Bislicher Straße ein 63-jähriger Motorradfahrer schwerstverletzt worden. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 63-Jährige Duisburger mit seinem Motorrad die Bislicher Straße aus Bislich kommend in Fahrtrichtung Flüren. Im Kurvenbereich, zwischen Gravinsel und Bauernstraße, kam der 63-Jährige aus bislang ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 16:26

    POL-WES: Wesel - Versammlungen in Wesel verliefen störungsfrei

    Wesel (ots) - Am Samstag, dem 11.07.2026, fanden in der Weseler Innenstadt zwei Versammlungen mit Aufzügen im Bereich Bahnhof Wesel, Berliner-Tor-Platz und Großer Markt statt. Die erste Versammlung verzeichnete eine Teilnehmerzahl im niedrigen zweistelligen Bereich. An der zweiten, später begonnenen Versammlung, nahm eine Personenzahl im höheren dreistelligen Bereich teil. Die Polizei begleitete die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren