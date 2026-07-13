Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Polizeibeamte stellen Täter auf frischer Tat

Hamminkeln (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr beobachteten drei Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Wesel in ihrer Freizeit zufällig zwei unbekannte Männer vor dem Freibad in Hamminkeln Dingden an der Krechtinger Straße.

Einer der Männer schob ein E-Bike auf dem Vorderreifen aus einem Gebüsch, ein weiterer Mann beobachtete die Umgebung und erweckte den Eindruck "Schmiere" zu stehen.

Bei Ansprache der beiden Männer gaben sich die Beamten als Polizeibeamte zu erkennen, woraufhin beide plötzlich versuchten zu Fuß die Flucht zu ergreifen.

Beide Männer konnten durch die Beamten sowie weitere Zeugen von ihrer Flucht abgehalten und bis zum Eintreffen weiterer alarmierter Polizeibeamte festgehalten werden.

Diese nahmen beide Männer vorläufig fest. Hierbei handelt es sich um einen 51- jährigen Mann aus Essen und um einen 28-jährigen Mann aus Bocholt. Beide Männer sind polizeilich einschlägig in Erscheinung getreten.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den 28- Jährigen ein Haftbefehl vorlag, der im weiteren Verlauf durch das Zahlen einer Geldbuße vollstreckt wurde.

Das E-Bike, welches der 28- Jährige aus dem Gebüsch heraus vor sich her schob, wurde kurz zuvor durch das Knacken eines Schlosses vor dem Freibad entwendet. Es gehörte einer 59- jährigen Frau aus Bocholt, der das Fahrrad vor Ort wieder ausgehändigt werden konnte.

Die beiden Männer wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

/cd

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