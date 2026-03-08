Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nächtlicher Knall sorgt für Aufmerksamkeit der Zivilstreife

Bad Kreuznach (ots)

Eine zivile Streifenbesatzung der Polizei Bad Kreuznach staunte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr nicht schlecht, als sie im Bereich des Chausseegartens in Bad Kreuznach Zeuge einer ungewöhnlichen nächtlichen Einlage wurde.

Ein 22-jähriger Fahrer eines weißen BMW passierte mit seinem Fahrzeug zunächst die Zivilstreife und anschließend weitere Fahrzeuge und Personen, welche sich wie üblich in der dortigen Straße in den Abendstunden trafen. Während der Fahrt öffnete der junge Mann das rechte Fahrzeugfenster seines Rechtslenkers und beförderte kurzerhand zwei Böller aus dem Fahrzeug. Glücklicherweise explodierten die Knallkörper dabei weder direkt vor Passanten noch direkt vor abgeparkten Fahrzeugen - laut war es dennoch.

Dem Fahrzeug folgte daraufhin ein weiteres. Die Zivilstreife entschloss sich daraufhin zu einer Nachfahrt. Die Fahrzeuge waren innerorts zügig unterwegs und nutzten dabei auch die volle Fahrbahnbreite aus. Nach kurzer Nachfahrt konnten beide Fahrzeuge schließlich in einem angrenzenden Wohngebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wurde ein entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens eingeleitet. Zudem wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert, um die charakterliche Eignung des jungen Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell