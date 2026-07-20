Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autos in Stade zerkratzt und hohen Schaden angerichtet, Schaufensterscheibe bei Horneburger Apotheke beschädigt

Stade (ots)

1. Zwei Autos in Stade zerkratzt und hohen Schaden angerichtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen kurz vor 04:30 h hat ein bisher unbekannter Täter in Stade in der Straße "Köhnshöhe" vermutlich mit einem mitgeführten Schlüssel oder anderem spitzen Gegenstand zwei dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Unbekannte streifte dabei mit dem Gegenstand an beiden Fahrzeugen an der linken Seite entlang und verursacht so einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Bei den beschädigten Autos handelte es sich um einen grauen Audi-Avant und einen weißen Mercedes.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Schaufensterscheibe bei Horneburger Apotheke beschädigt

In der Zeit zwischen vergangenem Samstagmittag gegen 12:30 h und der heutigen Montagnacht gegen 03:30 h hat ein Unbekannter in Horneburg in der Straße "Im kleinen Sande" mit einem Pflasterstein die äußere Scheibe des doppelt verglasten Schaufensters einer dortigen Apotheke eingeworfen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten der Apotheke erfolgte aber nicht. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

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