Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Fahrt unter Drogeneinfluss und Verkehrsunfälle mit E-Scootern

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Stade (ots)

Am Freitag gegen 21 Uhr fiel einer Funkstreife aus Buxtehude an der Harburger Straße ein Mann auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Beamten nicht nur das Fehlen der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung fest, sondern auch, dass der E-Scooter als gestohlen in den polizeilichen Fahndungssystemen gespeichert war. Die Beamten prüften zudem die Fahrtüchtigkeit des 45-jährigen Buxtehuders. Ein Urintest schlug bei gleich vier Substanzen positiv an. Zur gerichtsverwertbaren Feststellung einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel entnahm eine Ärztin dem Mann im Stader Elbe Klinikum eine Blutprobe. Der als entwendet einliegende E-Scooter wurde sichergestellt, den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Am Samstag gegen 15:30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Kreisverkehr Hafenbrücke / Schützenhofweg alarmiert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 61-jährige Frau aus Ibbenbüren in den Kreisverkehr aus Richtung Hafenbrücke ein und beabsichtigte, ihn an der zweiten Ausfahrt in Richtung Schützenhofweg wieder zu verlassen. Dabei erfasste die Frau mit ihrem Volkswagen eine 16-jährige Buxtehuderin, die mit ihrem E-Scooter die Fußgängerfurt des Schützenhofwegs in Richtung Estebrügge querte. Die 16-Jährige wurde verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in das Elbe Klinikum Buxtehude. Auch die Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht, da sie einen Schock erlitten hatte. Beide Frauen konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2100 Euro.

Am Samstag gegen 18 Uhr befuhr eine 25-jährige Hamburgerin mit einem Hyundai i10 die Ferdinandstraße in Richtung Hauptstraße. Als die Frau beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter, welcher auf dem Gehweg ebenfalls in Richtung Hauptstraße fuhr. Der E-Scooter, welcher verbotswidrig mit einem 14-Jährigen und einem 16-jährigen Buxtehuder besetzt war, prallte in die Fahrertür des Hyundai, woraufhin die beiden Jugendlichen stürzten. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters erlitt leichte Verletzungen, sein 14-jähriger Mitfahrer gab an, unverletzt geblieben zu sein, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung in das Elbe Klinikum Buxtehude gebracht. Die Autofahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro.

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