Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Apensen: Mercedes schleudert in Graben - Unfallfahrer mutmaßlich berauscht

Stade (ots)

Am Freitag um 04:54 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die Neukloster Straße in Apensen alarmiert. Ersthelfer waren durch eine große Staubwolke auf das Geschehen aufmerksam geworden, bei dem ein Mercedes von der Fahrbahn abgekommen war.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr ein 22-jähriger Mann aus Jork mit einem Mercedes GLC 220 die Strecke von Neukloster in Richtung Apensen. In der letzten Linkskurve vor dem Kreisverkehr Neukloster Straße / Um Abbensen kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und stoppte im Graben vor einer Obstplantage. Zwei Ersthelfer halfen dem 22-Jährigen beim Verlassen des zerstörten Fahrzeugs. Bereits den Helfern fiel eine Spirituosenflasche auf, die der Mann bei sich führte. Der Polizei gegenüber gab der Mann an, er sei auf dem Weg zur Arbeit gewesen und habe zuletzt Alkohol zum WM-Spiel am Donnerstagabend getrunken. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Für die Polizisten aus Buxtehude ergaben sich neben dem Verdacht einer Alkoholbeeinflussung auch Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Drogen. Entsprechend wurden dem Mann im Elbe Klinikum Buxtehude Blutproben entnommen.

Der Unfallfahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden, ebenso wurde die Berme in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich damit auf mehrere zehntausend Euro. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt. Aus Zeugenangaben und dem Spurenbild am Unfallort ergibt sich der Verdacht, dass der Mercedes vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

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