Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Landkreis Stade: Warnung vor unseriösen "Haustür-Handwerkern" - Seniorin um mehrere tausend Euro gebracht

Stade (ots)

Die Polizei im Landkreis Stade erhält regelmäßig Hinweise zu unseriösen Personen, die unterschiedlichste Dienstleistungen rund um Haus und Garten direkt an der Haustür anbieten. Ganz aktuell verzeichnen die Beamten jedoch nochmals ein gesteigertes Aufkommen solcher Meldungen und warnen die Bevölkerung deshalb eindringlich. In den aktuellen Meldungen spielen vermehrt Kraftfahrzeuge mit französischen Kennzeichen eine Rolle, deren Insassen unaufgefordert unter anderem Dachreinigungen und Fassadenarbeiten anbieten.

Die Ermittler gehen den Hinweisen konsequent nach und kontrollieren verdächtige Personen sowie Fahrzeuge. Häufig stehen lebensältere Mitbürger im Visier der Täter, denen für mangelhafte oder unvollständige Arbeiten völlig überzogene Preise abverlangt werden.

Ein aktueller Fall aus dieser Woche verdeutlicht die Dreistigkeit: In Mittelnkirchen sollte eine 83-jährige Seniorin 7.000 Euro für das Mähen eines kleinen Rasens und wenige Meter Heckenschnitt bezahlen. Die gesundheitlich eingeschränkte Frau händigte den Tätern bereits mehrere tausend Euro Bargeld aus. Erst das Einschreiten einer Angehörigen verhinderte den Verlust der vollständigen geforderten Summe.

Die Präventionshinweise Ihrer Polizei

Unangekündigte Angebote an der Haustür für Gartenarbeiten, Pflasterungen oder Dachreinigungen sind in der Regel unseriös. Die Täter wollen schnelle Aufträge generieren, überhöhte Preise durchsetzen oder sich Zugang zum Haus verschaffen, um Wertgegenstände zu stehlen.

So schützen Sie sich vor Betrug:

Konsequent ablehnen: Lassen Sie sich an der Haustür nicht unter Druck setzen. Gehen Sie keine spontanen Verträge ein und weisen Sie Werbende ab.

Aktiv selbst suchen: Suchen Sie sich Handwerker in Ruhe selbst aus. Achten Sie bei Online-Angeboten auf ein vollständiges Impressum und vergleichen Sie vorab branchenübliche Preise.

Auf Rechnung bestehen: Vereinbaren Sie bereits beim ersten Kontakt eine ordnungsgemäße Rechnung. Seriöse Firmen drängen nicht auf Barzahlung ohne Beleg ("Schwarzarbeit").

Festpreise vereinbaren: Halten Sie den Preis vor Arbeitsbeginn schriftlich fest. Nachträgliche, plötzliche Preiserhöhungen müssen Sie nicht akzeptieren.

Niemand unbeaufsichtigt lassen: Lassen Sie Fremde niemals allein in Ihr Haus - auch nicht für kurze Momente (z. B. Toilettengang).

Zeugen hinzuziehen: Holen Sie sich Nachbarn oder Angehörige als Unterstützung dazu. Vier Augen sehen mehr, und die Anwesenheit weiterer Personen schreckt Betrüger ab.

Typische Warnsignale - Wann Sie misstrauisch werden sollten: Sofortige Verfügbarkeit: Gute Betriebe sind meist ausgelastet. Wer sofort Zeit hat, ist oft verdächtig.

Vorkasse: Verlangen die Arbeiter Anzahlungen vor dem ersten Handgriff? Zahlen Sie erst nach erbrachter Leistung.

Aggressives Verhalten: Schlägt die Stimmung um oder wird Druck aufgebaut: Brechen Sie die Arbeiten ab und verweisen Sie die Personen des Grundstücks.

Wichtig:

Wenn Sie sich bedroht fühlen oder Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt, scheuen Sie sich nicht, sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen. Notieren Sie sich nach Möglichkeit auch die Kennzeichen der genutzten Fahrzeuge.

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