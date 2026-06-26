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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Unfall unter Alkoholeinfluss

Stade (ots)

Mit einem Skoda Karoq befuhr ein 48-jähriger Mann aus Jork am Donnerstag gegen 21:10 Uhr die Königreicher Straße (K 39) in Richtung Hamburg. Nach eigenen Angaben war er aufgrund von Gegenverkehr zu weit nach rechts geraten und prallte dort in einen VW Caddy, der neben der Fahrbahn im Grünstreifen geparkt stand. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Graben geschoben.

Die verständigte Polizei stellte bei dem Unfallverursacher deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Nachdem ein Atemalkoholwert von über 1,9 Promille ermittelt worden war, nahmen die Beamten den Mann mit in das Elbe Klinikum Buxtehude, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher und untersagten das weitere Führen von Kraftfahrzeugen.

An den beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppern geborgen werden. Die Schadenssumme schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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