Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen - vier Verletzte

Stade (ots)

Am Donnerstag gegen 21:03 Uhr wurde der Polizei auf dem Vorplatz des Jugendhauses an der Hohenfriedberger Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 40 und 50 Personen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen hatten sich die Personen bereits verstreut und den Beamten wurde von lediglich verbalen Streitigkeiten berichtet.

Gegen 21:55 Uhr erschienen zwei Männer auf der Polizeiwache in Stade, um eine Strafanzeige zu erstatten, welche mit der zuerst gemeldeten Auseinandersetzung zusammenhing. Eine zunächst verbale Streitigkeit um vermeintliche Schulden sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert.

Um 22:12 Uhr wurde der Polizei über den Notruf abermals eine größere Schlägerei im Bereich Hohenfriedberger Straße Ecke Grünendeicher Straße gemeldet. Zahlreiche Funkstreifen wurden zum Einsatzort entsandt. Ein Mann berichtete vor Ort, dass er von einer Personengruppe abgefangen und an der Weiterfahrt mit seinem VW Polo gehindert worden sei. Man habe ihn aus dem Auto gezogen, mit Schlägen traktiert und das Auto geraubt. Der Pkw konnte später von den Beamten in einer Nebenstraße wiedergefunden werden.

Am Kreisverkehr vor dem Jugendhaus hatten sich zu diesem Zeitpunkt rund 150 Personen versammelt. Neben zahlreichen Schaulustigen war eine unbekannte Zahl von Personen in eine körperliche Auseinandersetzung unter anderem mit Ästen und Besenstielen verwickelt. Unter den Beteiligten befanden sich auch die beiden Männer, die zuvor die Strafanzeige erstattet hatten. Die Polizei setzte zur Trennung und Zerstreuung der Konfliktparteien Reizstoff ein, eine Person wurde vorübergehend in Handfesseln gelegt. Den Einsatzkräften gelang es in der Folge, die Lage zu beruhigen. Den Anlass für die zweite, größere Auseinandersetzung hatte offenbar gegeben, dass eine der Streitparteien aus dem ersten Vorfall die andere Partei zur Rede stellen wollte.

Zur sicheren Versorgung von vier Leichtverletzten wurde ein Bereitstellungsraum für den Rettungsdienst am Staatsarchiv eingerichtet, welcher von der Polizei geschützt wurde. Alle Verletzten wurden später in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei zeigte verstärkte Präsenz am Stader Elbe Klinikum.

Nachdem die Polizei Platzverweise ausgesprochen hatte, löste sich die Personenansammlung im Altländer Viertel sukzessive auf. Beendet war der Einsatz gegen 23:45 Uhr.

Die Polizei stellte zahlreiche Personalien von Beschuldigten und Zeugen fest. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Raub und Landfriedensbruch, eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Taten sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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