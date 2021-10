Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter im Landkreis, Einbrecher in Harsefelder Museum

Stade (ots)

1. Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter im Landkreis

Am Wochenende ist es in Buxtehude und Stade wieder zu einer Serie von mindestens 11 Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" bei meistens älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gekommen. Die "Polizisten" gaben bei der Masche wieder an, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen dann die Anschriften der Angerufenen gefunden wurden und wollte so erreichen, dass persönliche Daten herausgegeben werden. In anderen Fällen erkundigten sich "LKA-Beamte" nach dem allgemeinen Zustand bei den am Telefon erreichten Personen.

Zu einem Schaden ist es dabei nach dem bisherigen Stand nicht gekommen, weil die Angerufenen die Gespräche von sich aus beendeten und einfach aufgelegt haben.

Was steckt dahinter?

Am Telefon versuchen die Täter ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden zu verunsichern und dann möglicherweise dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt.

Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Tipps der Polizei

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

2. Einbrecher in Harsefelder Museum

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Harsefeld in der Straße "Am Amtshof" nach dem Eintreten der Seitentür in das Innere des Harsefelder Museums eingedrungen und haben dann anschließend u. a. bei einer Ausstellungsvitrine das Glas eingeschlagen.

Ob und was der oder die Täter bei dem Einbruch erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell