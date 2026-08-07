Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Ausweichmanöver vor Reh endet im Straßengraben; Versuchter Einbruch auf Gelände eines Autohändlers

Heidekreis (ots)

07.08.2026 / Ausweichmanöver vor Reh endet im Straßengraben

Neuenkirchen: Ein 23-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen ist in der Nacht zu Freitag, kurz nach 02:00 Uhr, auf der Kreisstraße 22 zwischen Tewel und Grauen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 23-Jährige wich nach eigenen Angaben einem Reh aus, das die Fahrbahn querte. Dabei kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baum und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

06.08.2026 / Versuchter Einbruch auf Gelände eines Autohändlers

Bad Fallingbostel: Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Autohändlers in der Konrad-Zuse-Straße. Hierzu entfernten sie ein Zaunelement der Grundstücksumfriedung. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab und verließen das Gelände, ohne etwas zu entwenden. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

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