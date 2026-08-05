Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Hilperdinger Weg ist keine Umleitungsstrecke - Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Heidekreis (ots)

05.08.2026 / Hilperdinger Weg ist keine Umleitungsstrecke - Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Walsrode: Aufgrund der Bauarbeiten und der damit verbundenen Sperrungen in der Quintusstraße nutzen derzeit zahlreiche Verkehrsteilnehmende nicht die ausgeschilderte Umleitungstrecke, sondern den Hilperdinger Weg als vermeintliche Abkürzung.

Für diese zusätzliche Verkehrsbelastung ist der Hilperdinger Weg nicht ausgelegt. Er ist daher aktuell mit einem Durchfahrtsverbot für motorisierte Kraftfahrzeuge, mit dem Zusatzschild "Anlieger frei" versehen. Die Durchfahrt ist somit ausschließlich Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Personen gestattet, die dort ein berechtigtes Anliegen haben. Eine Nutzung als Ausweich- oder Abkürzungsstrecke ist nicht zulässig.

Bei der Stadt und bei der Polizei Walsrode gingen wegen der offensichtlichen Missachtung des Durchfahrtsverbotes diverse Hinweise der Anwohnerinnen und Anwohner ein. Einsatzkräfte der Polizei führten deshalb in den vergangenen Tagen stichprobenartige Kontrollen durch und stellten bereits innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, Rücksicht auf die dortigen Anwohnerinnen und Anwohner zu nehmen, die bestehende Beschilderung zu beachten und den Hilperdinger Weg nicht als Abkürzung zu nutzen.

Die Bauarbeiten und die Sperrung des Kreuzungsbereiches Quintusstraße/Schulstraße/Im Moore enden am 13. August. Bis dahin wird die Verkehrssituation weiterhin beobachtet.

Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot werden mit einem Verwarngeld von 50 Euro geahndet.

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