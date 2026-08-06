Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unter Alkohol- und Cannabiseinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Soltau: Einbruch in Geschäftshaus; A 27/Walsrode: Unfall

Heidekreis (ots)

06.08.2026 / Unter Alkohol- und Cannabiseinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag in der Verdener Straße einen 19-jährigen Autofahrer aus Walsrode. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Ein solcher Moschkonsum ist für Fahrzeugführende im Straßenverkehr gänzlich verboten. Zudem war der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

05.08.2026 / Einbruch in Geschäftshaus

Soltau: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Straße Almhöhe. Die Täter durchsuchten anschließend die dortigen Geschäftsräume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

05.08.2026 / Auffahrunfall in Baustellenbereich - Autobahn zeitweise voll gesperrt

A 27/Walsrode: Auf der A 27, zwischen dem Walsroder Dreieck und der Anschlussstelle Walsrode-Süd, kam es am Mittwochvormittag kurz vor 11:00 Uhr im dortigen Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 68-jähriger Autofahrer musste zunächst aufgrund eines Staus abbremsen. Ein nachfolgender Sprinterfahrer bemerkte dies offenbar zu spät. Beim Versuch auszuweichen kollidierte der Sprinter zunächst mit der Außenschutzplanke und anschließend mit dem Heck des vorausfahrenden Autos, das dadurch gegen die Betonschutzwand gedrückt wurde. Die 67-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt dabei leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Da der Sprinter nicht mehr fahrbereit war und den einzigen Fahrstreifen blockierte, musste die A 27 in Fahrtrichtung Bremen bis etwa 13:15 Uhr voll gesperrt werden.

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