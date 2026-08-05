Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Unter Drogen auf der A 7 unterwegs; Schwarmstedt: Einbruch in Selbstbedienungs-Waschanlage; Bad Fallingbostel: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidekreis (ots)

05.08.2026 / Unter Drogen auf der A 7 unterwegs

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei auf dem Parkplatz Steinbach an der A 7 in Fahrtrichtung Hannover einen Pkw mit drei Insassen. Zuvor war der Streifenwagen auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, da es mit auffallend geringer Geschwindigkeit unterwegs war und wiederholt die Fahrspur nicht hielt. Bei der Kontrolle des 38-jährigen Fahrers aus Schleswig-Holstein ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

04.08.2026 / Einbruch in Selbstbedienungs-Waschanlage

Schwarmstedt: Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag, kurz nach 03:00 Uhr, gewaltsam in eine Selbstbedienungs-Waschanlage an der Celler Straße ein. Hierzu öffneten sie unter erheblicher Krafteinwirkung die Sicherheitstür der Anlage und verschafften sich so Zugang zum Geräteraum. Dort brachen sie die Rückseite eines Automaten auf und entwendeten Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

03.08.2026 / Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Fallingbostel: Ein 45-jähriger Fußgänger ist am Montagvormittag gegen 11:45 Uhr in der Vogteistraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 70-Jähriger setzte sein Auto rückwärts in eine Grundstückseinfahrt und übersah dabei den 45-jährigen Mann, der nach dem Zusammenstoß über einen Kinderwagen stürzte, der ebenfalls umkippte. Der 45-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Das sieben Monate alte Kleinkind, das sich im Kinderwagen befunden hat, blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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