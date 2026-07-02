Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsunfall, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke auf dem Rathausparkplatz beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am 01.07.2026 zwischen 07:00 Uhr und 16:10 Uhr einen dort geparkten VW. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Rosenberg: Arbeitsunfall

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Holzmühle aus. In einer dortigen Anlage kam es gegen 16 Uhr zu einer Verpuffung, die eine Druckwelle auslöste. Hierbei wurde ein Mitarbeiter schwer verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 16 Uhr einen VW, welcher auf dem Sebaldplatz abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

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