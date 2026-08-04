Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Aufbruch von Münzautomaten an Autowaschanlage; Bad Fallingbostel: Alkoholisierter Sattelzugfahrer auf der A 7 gestoppt; Schwarmstedt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Heidekreis (ots)

04.08.2026 / Aufbruch von Münzautomaten an Autowaschanlage

Munster: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zutritt zum Gelände einer Autowaschanlage im Kohlenbissener Grund. Dort hebelten sie die verschlossene Tür eines Elektrikraumes auf und öffneten anschließend gewaltsam zwei Münzautomaten. Ob und in welcher Höhe Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

03.08.2026 / Alkoholisierter Sattelzugfahrer auf der A 7 gestoppt

Bad Fallingbostel: Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Montagmorgen kurz nach 09:00 Uhr einen Sattelzug, der auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg in Schlangenlinien unterwegs war. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten das Fahrzeug schließlich in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel fest und kontrollierten den Fahrer auf dem Parkplatz Rummelsberg. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

03.08.2026 / Zigarettenautomat aufgebrochen

Schwarmstedt: Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße auf und entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

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