Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

05.08.2026 / Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr in der Straße Am Jordan einen 46-jährigen Mann auszurauben.

Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter den Mann an der Schulter und forderten die Herausgabe von Geld. Als der 46-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht und versuchte, ihm die mitgeführte Tasche zu entreißen. Auch dies misslang, sodass die jugendlichen Täter anschließend zu Fuß flüchteten.

Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Täter werden auf etwa 17 Jahre geschätzt. Sie waren etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet. Nach Angaben des Opfers sprachen sie Deutsch mit einem auffälligen Straßenslang.

Hinweise zur Tat oder zur Identität der Täter nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

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