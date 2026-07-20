Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneeheide: Brand von Stroh- und Heuballen

Heidekreis (ots)

19.07.206 / Brand von Stroh- und Heuballen

Schneeheide: Am Sonntag wurde gegen 12:45 Uhr der Brand von Stroh- und Heuballen auf einem Feld an der B 209 in Schneeheide, gegenüber der dortigen Biogasanlage, gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die dort gelagerten Ballen in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Walsrode hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise zum Brandgeschehen unter 05161-48640 entgegen. Insbesondere werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die im Zeitraum vor dem Brand verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes beobachtet haben.

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