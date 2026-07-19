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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter; 2. Bad Fallingbostel, illegale Müllentsorgung; 3. Bispingen, mehrere Polizeieinsätze auf dem Schützenfest

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrer eines E-Scooters in der Celler Straße in Soltau. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 26-jährigen Soltauer Hinweise auf eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizeibeamten ließen bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt.

2. Bad Fallingbostel, illegale Hausmüllentsorgung

Nach einem Hinweis einer Anwohnerin wurden am Samstag an der Verlängerung der Adolphsheider Straße in Richtung Krieger Weg in Bad Fallingbostel über mehrere Hundert Meter im Seitenraum verteilt diverse alte Möbelstücke, Haushaltsgeräte und Hausmüll festgestellt.

Wer Beobachtungen zu einem Fahrzeug oder Personen gemacht hat, welche diese Gegenstände vermutlich zwischen Donnerstag und Samstag abgeladen haben, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-972115 zu melden.

3. Bispingen, mehrere Polizeieinsätze auf dem Schützenfest

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Schützenfest in Bispingen zu mehreren Körperverletzungsdelikten sowie weiteren polizeilichen Einsätzen. Nach dem offiziellen Veranstaltungsende mussten Einsatzkräfte aufgrund vereinzelter Streitigkeiten mehrfach einschreiten. Dabei wurden unter anderem Platzverweise ausgesprochen und eine Person in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Einsatzleitstelle
Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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