POL-HK: Soltau: Dreister Uhrendiebstahl; Hodenhagen: Kiefernschneise in Brand gesetzt; Harber: Betrunkener randaliert auf Grundstück pp.

Heidekreis (ots) - 06.07./ Dreister Uhrendiebstahl Soltau: Drei unbekannte Männer betraten am Freitag gegen 16:30 Uhr ein Schmuckgeschäft am Rahrsberg und ließen sich von der anwesenden Verkäuferin beraten. Nachdem die Männer das Geschäft verlassen hatten, stellte man fest, dass aus einer Vitrine eine Armani-Uhr im Wert von mehr als 600 Euro fehlte. Um 18:20 Uhr wurden 3 verdächtige Männer im Alter zwischen 16 und 49 Jahren angetroffen und von Polizeibeamten überprüft, nachdem es zu einem weiteren Diebstahl in einem Juweliergeschäft des Einkaufszentrums gekommen war. Das Diebesgut konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

06.07./ Kiefernschneise in Brand gesetzt Hodenhagen: Vorbeifahrende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hodenhagen entdeckten am Freitag gegen 18:00 Uhr zufällig ein Feuer in einer Kieferschneise im Bereich der Straße Hinter dem Langen Felde. So konnte das Feuer rasch abgelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Hodenhagen, Tel.: 05071/511490.

06.07./Feuer auf Grundstück frühzeitig bekämpft Neuenkirchen: Am Freitag, kurz vor 18:00 Uhr, wurden Anwohner am Deepener Weg in Neuenkirchen auf eine brennende Hecke und ein Blumenbeet aufmerksam. Die alarmierten Feuerwehren Tewel und Grauen konnten das Feuer rechtzeitig löschen. Die Brandursache ist noch unklar.

06.07./Betrunkener randaliert auf Grundstück Harber: Kurz vor 23:00 Uhr begab sich am Freitag ein 23-jähriger Mann unbefugt auf ein Grundstück in der Hasenheide. Der Betrunkene warf Terrassenmöbel und weitere Gegenstände, die auf der Terrasse standen, umher. Die Gegenstände wurden beschädigt. Als der Täter von dem 69 Jahre alten Grundstückeigentümer angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Auf Grund der sofortigen Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Tatverdächtigen stellen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. 201800803017 06.07./Hilfsbereitschaft ausgenutzt und Portmonee gestohlen Walsrode: Der 79-jährigen Kundin eines Discounters in der Quintusstraße in Walsrode wurde ihre Hilfsbereitschaft zum Verhängnis. Am Freitagnachmittag ließ ein männlicher Kunde vermutlich vorsätzlich Waren fallen. Als das Opfer half, entwendete der Täter dessen Portmonee. Der Schaden beträgt 100 Euro.

08.07./Lagerhalle aufgehebelt Bomlitz: In der Nacht zu Sonntag hebelten unbekannte Täter die Seiteneingangstür einer Lagerhalle auf. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Räumlichkeiten betreten wurden.

08.07./ Kellerfenster aufgehebelt Bomlitz: Um in ein Wohnhaus zu gelangen hebelten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag das Kellerfenster eines Wohnhauses in Bomlitz/Hasberg auf. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck sowie ein Möbeltresor entwendet Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.

08.07./ Pedal verwechselt Schwarmstedt: Beim Einparken in eine Parkbucht verwechselte eine 62-jährige Fahrzeugführerin am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße vermutlich das Brems- und Gaspedal. Sie überfuhr die Bordsteinkante und prallte im weiteren gegen einen Hausanbau. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert, der Schaden am PKW auf 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Eva Peukert

Telefon: 05191 / 9380 - 104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell