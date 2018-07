Heidekreis (ots) - 1. Bad Fallingbostel, 06.07.2018, 20:00 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Ein 72-jähriger Pkw-Fahreraus Bad Fallingbostel wollte in Bad Fallingbostel von der Soltauer Straße in die Adolphsheider Straße abbiegen und übersah dabei die ihm entgegenkommende Motorradfahrerin. Die 23-jährige Motorradfahrerin wird durch den Aufprall über die Motorhaube des Pkw-Fahrers und die Gehwegbegrünung geschleudert und bleibt schließlich schwer verletzt auf dem angrenzenden Gehweg liegen. Das Motorrad wird dabei gegen den Pkw eines weiteren Unfallbeteiligten geschleudert, der von der Adolphsheider Straße in die Soltauer Straße einbiegen wollte. An allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden

2. Hademstorf, 06.07.2018 16:15 Uhr Schwere Brandverletzungen

Ein 68 jähriger Hademstorfer brannte mittels eines Gas-Kartuschen-Brenners an der Grundstücksgrenze Unkraut ab. Das Feuer griff auf die trockene Rasenfläche des Grundstücks über. Durch einen Nachbarn wurde der Verletzte auf dem Grundstück stehend im Vollbrand festgestellt und durch diesen mittels Wassereimer und Gießkanne abgelöscht. Der Verletzte wurde mit schwersten Brandverletzungen mittels Rettungshubschrauber in die MHH verbracht. Die Angehörigen wurden benachrichtigt.In diesem Zusammenhang möchte die Polizei aufgrund anhaltender trocken-warmer Witterungsverhältnissen auf die hohe Brandgefahr bei u.a. offenen Feuer, Grillen, weggeworfenen Zigaretten - insbesondere in Nähe von Wäldern - sowie Parken von Autos auf trockenen Grasflächen hinweisen.

3. Hodenhagen, 06.07.2018,17:30 Uhr Brand einer Waldfläche

Am Freitag, 06.07.2018, wurde gegen 17:30 Uhr, an der L190, kurz vorm dem Ortseingang Hodenhagen, durch zufällig in der Nähe befindliche Feuerwehrkräfte ein Waldbrand entdeckt. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen ist eine Waldfläche von ca. 50qm beschädigt worden. Aufgrund aufgefundener Gegenstände am Brandort besteht derzeit die Vermutung, dass es sich nicht um eine Selbstentzündung handelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. Bomlitz, 08.07.2018, 00:50 Uhr Einbruch in Laderhalle

Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 00:50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Seiteneingangstür einer Lagerhalle in der Dorfstraße auf. Der Gesamtschaden sowie das mögliche Diebesgut sind derzeit unbekannt. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-984480.

