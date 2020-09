POL-ROW: ++ Blitzeinbruch in EWE-Filiale ++ Betrüger scheitern mit Enkeltrick ++ Falsche Lotterie-Mitarbeiterin meldet sich am Telefon ++ Betrunken in die Verkehrskontrolle ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Blitzeinbruch in EWE-Filiale

Rotenburg. Bei einem Blitzeinbruch in die EWE-Filiale an der Rotenburger Fußgängerzone haben vier unbekannte Täter vermutlich mehrere hochwertige Smartphones gestohlen. Kurz nach 1 Uhr wurden Anwohner durch laute Geräusche aus dem Schlaf geschreckt. Die Männer, die mit einem dunklen (schwarz oder blau) Wagen (Mercedes oder BMW) durch die Fußgängerzone bis direkt vor das Geschäft gefahren waren, stiegen aus dem Fahrzeug aus und warfen zwei Rinnsteindeckel in die Scheiben der Eingangstür. Dann ging alles sehr schnell. Die laut Zeugen mit weißen Pullovern bekleideten Täter mit südländischem Erscheinungsbild betraten die Filiale und rafften zahlreiche Handys zusammen. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus. Mit der Beute kamen sie kurz darauf zum Fahrzeug zurück und brausten in Richtung Pferdemarkt davon. Dort verliert sich ihre Spur. Trotz einer Sofortfahndung konnte die Polizei die Flüchtigen nicht mehr ergreifen. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Betrüger scheitern mit Enkeltrick

Gnarrenburg. Am Mittwochnachmittag haben mindestens vier Bürgerinnen und Bürger aus Gnarrenburg Anrufe von unbekannten Betrügern erhalten. In allen Fällen versuchten die Unbekannten mit dem sogenannten Enkeltrick an das Geld der Angerufenen zu kommen. Um 15.30 Uhr versuchten es die Täter bei einer 54-jährigen Frau. Eine Viertelstunde später bei einer 65-Jährigen. Dann klingelte das Telefon gegen 16.30 Uhr bei einer 70-jährigen Frau und um 17 Uhr erhielt ein 68-jähriger Gnarrenburger ebenfalls einen unerwarteten Anruf. In allen Fällen versuchten es die Betrüger mit der gleichen Masche. Eine Angehörige habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei Menschen getötet. Sie sei festgenommen worden und sitze vorläufig in Haft. Nun sei eine Zahlung von mehreren zehntausend Euro als Kaution fällig, um sie aus dem Gefängnis zu holen. Obwohl einige Angerufene die Geschichte für wahr hielten, zahlten alle kein Geld und verständigten die Polizei.

72-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall in der Soltauer Straße ist ein 72-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 46-jähriger Autofahrer hatte den Senioren beim Verlassen eines Tankstellengeländes gestreift. Der Radler kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Polizei stoppt zwei E-Roller-Fahrer

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Mittwochnachmittag die Fahrten von zwei E-Roller-Fahrern gestoppt. Gegen 14.45 Uhr hielten die Beamten in der Straße Am Mittelteich einen 16-Jährigen an. Da sein Trendfahrzeug nicht pflichtversichert war, fand die Fahrt für den Jugendlichen hier ein Ende. Ähnlich erging es einem 29-Jährigen eine Viertelstunde später in der Bremervörder Straße. Auch für seinen E-Roller bestand kein Pflichtversicherungsschutz. Gegen beide leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

37-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Ostertimke. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Rauschgift am Steuer seines Autos gesessen zu haben. Bei der Verkehrskontrolle auf der Landesstraße 133 gegen 6.45 Uhr erkannten die Beamten bei dem 37-jährigen Mann Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte er vor Fahrtbeginn Marihuana geraucht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Betrunken in die Verkehrskontrolle

Rotenburg. Ein 26-jähriger Autofahrer ist am späten Mittwochabend am Kreisverkehr an der Hansestraße betrunken in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Im Gespräch stellten die Beamten fest, dass der Mann vor Fahrtantritt vermutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Auf der Polizeiwache musste der 26-Jährige eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Fenster am Dorfgemeinschaftshaus eingeworfen

Selsingen. Unbekannte haben zu Wochenbeginn am Selsinger Dorfgemeinschaftshaus an der Straße Greven Worth ärgerlichen Schaden angerichtet. In der Nacht zum Dienstag zerstörten sie dort sieben kleine Fensterscheibenelemente. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund zweitausend Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04284/92755-0.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Scheeßel. Eine 75-jährige Frau aus Fintel ist am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter am Vahlder Weg von Taschendieben bestohlen worden. Während sie sich in dem Geschäft umsah, hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und kurz aus den Augen gelassen. Diese Gelegenheit nutzten die Täter und holten eine rote Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten heraus. An der Kasse wurde der Diebstahl bemerkt.

Falsche Lotterie-Mitarbeiterin meldet sich am Telefon

Rotenburg. In der vergangenen Woche hat eine 55-jährige Rotenburgerin einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Die Anruferin behauptete, dass die Frau einen Vertrag mit der Gesellschaft geschlossen habe, der nur bis zu diesem Tag kostenfrei sei. Um überflüssige Zahlungen zu vermeiden, müsse sie ihn nun kündigen. Dazu verlangte die Anruferin die persönlichen Daten der Rotenburgerin. Als die Frage nach der IBAN der Frau kam, wurde das Gespräch beendet. Die 55-Jährige erlitt keinen finanziellen Schaden und erstattete eine Strafanzeige.

