Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte zünden Sperrmüll an/ Feuer greift auf Hecke über

Hanstedt (ots)

Am Mittwochabend, 05.08.2026, gegen 22:10 Uhr, teilten Anwohner der Rettungsleitstelle mit, dass es in Hanstedt in der Winsener Straße zu einem Brand gekommen sei. Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass ein offensichtlich als Sperrmüll abgestelltes Sofa in Vollbrand stand. Aufgrund der trockenen Witterungsverhältnisse hatte sich das Feuer bereits auf die angrenzende Hecke ausgebreitet. Der Feuerwehr Hanstedt gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen. Erste Befragungen der Polizei vor Ort ergaben, dass vermutlich drei Jugendliche das Sofa angezündet hatten. Sie entfernten sich mit ihren Fahrrädern in Richtung Sportplatz. Die Polizei Hanstedt (04184/ 889600) bittet um Hinweise.

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