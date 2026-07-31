Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Personen verletzen Mann - Polizei sucht Zeugen

Buchholz idN (ots)

Bereits am Mittwoch, 29.07.2026, kam es gegen 20:40 Uhr in der Innenstadt Buchholz zu einem Angriff von mehreren Jugendlichen auf einen 44jährigen Mann aus Helmstedt. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der 44jährige Mann von einer 4-köpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen worden, als er sich vor einer Gaststätte in der Breiten Straße aufhielt. Einer der Jugendlichen (männlich, etwa 17 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, weißes T-Shirt, helle Hose) schlug unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen den Kopf des Mannes. Die anderen drei Täter (alle männlich) schlugen und traten ebenfalls auf den 44jährigen ein. Als Zeugen hinzukamen flüchteten die vier jungen Männer in Richtung Bahnhof. Vorausgegangen sein könnte eine Situation, die sich etwa gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz im Caspers Hoff zugetragen hat. Dort trafen der 44jährige und der Haupttäter aus der Gruppe bereits kurz aufeinander, wobei es zu einem kurzen Streitgespräch kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Buchholz in Verbindung zu setzen (04181/2850)

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