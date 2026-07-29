Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte stehlen BMW ++ Buchholz - Kupferfallrohre entwendet

Tötensen (ots)

Von einem frei zugänglichen Grundstück im Birkenweg in Tötensen entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen BMW 535 D X Drive. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 28.07.2026 gegen 01:30 Uhr. Das Auto war auf dem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus abgestellt. An dem Auto befanden sich die Kennzeichen WL-VL 1612. Die Polizei Seevetal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04105/6200. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Buchholz - Kupferfallrohre entwendet

Erneut kam es im Landkreis Harburg zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren. Im Buenser Weg in Buchholz gelang es unbekannten Tätern in der Nacht von Montag, 27.07., auf Dienstag, 28.07.2026, insgesamt drei 2-Meter lange Kupferfallrohre von der Fassade eines Mehrfamilienhauses zu demontieren und zu entwenden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz (04181-2850) entgegen.

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