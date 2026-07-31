Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe stehlen Wasserhydranten von Baustelle ++ Emmelndorf - Unbekannte stehlen schwarzen KIA

Seevetal (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 29.07., 15 Uhr, bis Donnerstag, 30.07.2026, 07:30 Uhr, von einer Baustelle im Mühlenweg in Seevetal zwei Wasserhydranten gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen sind der oder die Täter auf einen im Baustellenbereich aufgestellten Container geklettert und entwendeten die dort gelagerten Wasserhydranten. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal (04105/6200) zu melden.

Emmelndorf - Unbekannte stehlen schwarzen KIA

Die Polizei Seevetal bittet um Mithilfe: Am 30.07.2026 gegen 08 Uhr stellte der Eigentümer eines schwarzen KIA Sorento im Kolkwinkel in Seevetal den Diebstahl seines Autos fest. Ersten Ermittlungen nach zur Folge hat der oder haben die Täter das Auto in der Zeit zwischen Mittwoch, 29.07., 16 Uhr, bis Donnerstag, 30.07.2026, 08 Uhr, entwendet. Das Auto mit dem Kennzeichen WL-R 1210, hatte zu diesem Zeitpunkt auf der Straße vor einem Wohnhaus gestanden. Der Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei Seevetal nimmt Hinweise entgegen (04105/6200)

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