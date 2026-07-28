Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe plündern Baustelle

Marschacht (ots)

Am vergangenen Wochenende, Samstag, 25.07.,14:30 Uhr, bis Montag, 27.07.2026, 05:30 Uhr, haben sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Baustelle in der Straße Elbufer in Marschacht verschafft. Die Personen drangen in den Rohbau eines Einfamilienhauses ein, welches derzeit mit einem Baugerüst eingerüstet ist. Nach den Angaben der dortigen Bauarbeiter wurden folgende Gegenstände gestohlen: ein Betonmischer der Firma Atica, eine 50m Kabeltrommel sowie zwei weitere Baustellenkabel. Die Täter müssen zum Abtransport der Gegenstände ein Kraftfahrzeug, evtl. mit Anhänger, benutzt haben. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Marschacht unter 04176/ 948930 entgegen.

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