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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Eigentümer gesucht

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Buchholz i.d.N. (ots)

Am 24.07.2026 wurden im Stadtgebiet Buchholz, an der Bahntrasse im Bereich Holzweg, eine offensichtlich aufgebrochene, grüne Geldkassette und ein schwarzes, stark abgenutztes Kellnerportemonnaie aufgefunden. Es ist zu vermuten, dass diese Gegenstände aus einer Straftat stammen. Personen, die Hinweise auf die Herkunft dieser Gegenstände geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter der 04181-2850 zu melden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Henning Flader
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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