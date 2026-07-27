Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Buchholz i.d.N. (ots)

Am 24.07.2026 wurden im Stadtgebiet Buchholz, an der Bahntrasse im Bereich Holzweg, eine offensichtlich aufgebrochene, grüne Geldkassette und ein schwarzes, stark abgenutztes Kellnerportemonnaie aufgefunden. Es ist zu vermuten, dass diese Gegenstände aus einer Straftat stammen. Personen, die Hinweise auf die Herkunft dieser Gegenstände geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter der 04181-2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell