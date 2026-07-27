Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrraddieb erwischt ++ Egestorf/ A7 - Am Steuer eingeschlafen- Unfall fordert zwei Schwerverletzte

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Seevetal (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, gegen 12:30 Uhr, stellte ein 39jähriger Mann sein E- Bike vor dem Schuppen auf seinem Grundstück im Alten Damm in Seevetal kurzfristig ab, um ein weiteres Fahrrad aus dem Schuppen zu holen. Während sich der junge Mann in dem Schuppen befand bemerkte er, wie ein 57-Jähriger sich an dem vor dem Schuppen abgestellten E-Bike zu schaffen machte um es zu stehlen. Dem 39jährigen Eigentümer des E- Bikes gelang es, die Person so lange festzuhalten, bis die alarmierte Polizei eingetroffen war. Der 57jährige Fahrraddieb, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, muss sich nun wegen versuchten Diebstahls vor Gericht verantworten.

Egestorf/ A7 - Am Steuer eingeschlafen- Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, 26.07.2026 gegen 15:35 auf der A7. Ein 61jähriger Mann aus Italien befuhr die A7 in Richtung Hamburg, als er in Höhe Egestorf kurz am Steuer einschlief. Er kam daraufhin mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er selbst und die 62jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten aus dem Auto von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen- sie ist lebensgefährlich verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden.-Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Führerschein des italienischen Fahrers wurde sichergestellt. Die A7 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsphase für etwa eine Stunde in Richtung Hamburg voll gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von etwa 8 KM entstand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

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