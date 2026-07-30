Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hund beißt junge Frau/ Zeugen gesucht ++ Buchholz idN - Unbekannte stecken Sperrmüll in Brand ++ Egestorf/ A7 - Wohnwagen löst sich von Zugfahrzeug ++...

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Winsen (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 19:20 Uhr, befand sich eine 20jährige Frau zusammen mit mehreren Bekannten im Grapenkamp in Winsen. Als die Gruppe an einem Grundstück vorbei ging, an dem ein Anwohner gerade Gartenarbeiten durchführte, lief ein Hund auf die Frau zu und biss sie in den Oberschenkel. Der bislang unbekannte Hundehalter, der dem im Garten arbeitenden Mann zuschaute, rief seinen unangeleinten Hund nicht aktiv zurück. Die junge Frau konnte den Hund trennen und begab sich danach in ein Krankenhaus. Bei dem Hundehalter soll es sich um einen 50-60 Jahre alten Mann handeln, der ein schmales Gesicht und weiße Haare hatte und Bartstoppeln trug. Die Polizei Winsen nimmt Hinweise entgegen (04171/7960)

Buchholz idN - Unbekannte stecken Sperrmüll in Brand

Zu einem Feuer in einem Waldstück im Ortfeld in Buchholz wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 00:40 Uhr, gerufen. Ein Zeuge hatte dort brennenden Sperrmüll entdeckt und gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte brennende Span- und Faserplatten feststellen. Zudem hatte sich das Feuer bereits auf die umliegende Vegetation auf etwa 50qm ausgebreitet. Die Ermittler gehen nach dem bisherigen Erkenntnisstand von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Harburg in Buchholz zu wenden (04181-2850). Die Feuerwehr aus Buchholz konnte den Brand zügig löschen.

Egestorf/ A7 - Wohnwagen löst sich von Zugfahrzeug

Mit etwas Glück blieb es bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 30.07.2026, gegen 19:30 Uhr, auf der A7 nur bei Blechschaden. Ein in Richtung Hamburg fahrender Abschleppdienst zog einen Wohnwagen als sich in Höhe Egestorf dieser von der Kupplung löste und über alle drei Fahrstreifen in die Mittelschutzplanke schleuderte. Alle nachfolgenden Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation rechtzeitig und konnten ihre Fahrzeuge abbremsen. Am Wohnwagen und der Mittelschutzplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Warum sich der Wohnwagen löste wird zurzeit noch ermittelt.

Hanstedt- Zeugensuche nach Brandstiftung an Holzschuppen

Bereits am 22.07.2026, gegen 18:40 Uhr, entdeckte ein Zeuge ein Feuer an einem Schuppen in der Feldmark westlich der Straße An den Wiesen. Die alarmierte Feuerwehr aus Hanstedt konnte das Feuer schnell löschen, so dass eine Ausweitung verhindert werden konnte. Festzustellen war, dass es in dem Schuppen zu dem Ausbruch des Feuers gekommen war. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände in dem Bereich geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stelle, 04174 66898-15, in Verbindung zu setzen.

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