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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg-Stadt/ Ammerland vom 29.03.2026

Oldenburg (ots)

1. Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag, den 28.03.2026, gegen 19:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Heiligengeiststraße ein 40-jähriger Fahrzeugführer auf, der seinen Pkw mit deutlichen Ausfallerscheinungen führte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ein Strafverfahren und eine Sicherheitsleistung eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nicht nur strafbar ist, sondern eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. 365095)

2. Einbruch in Schuppen mit Täterfeststellung - weitere Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag, den 22.02.2026, 12:54 Uhr, bis Sonntag, den 29.03.2026, 13:15 Uhr, kam es in der August-Hanken-Straße zu zwei Einbrüchen in Schuppen. Während der Sachverhaltsaufnahme wird der Täter durch die Geschädigten des Einbruchs erkannt. Der Täter wurde durch die Polizei namentlich festgestellt und weitere Folgemaßnahmen schlossen sich an. Der 29- jährige Täter aus dem Oldenburger Umland entwendete aus den Schuppen diverse Angelutensilien sowie Gartengeräte. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (363894)

3. Gefährliche Körperverletzung auf dem Schloßplatz

Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 21:49 Uhr, kam es auf dem Schloßplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes aus dem Oldenburger Umland. Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen wurde Pfefferspray eingesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (362580)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Küchler, PHK, Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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