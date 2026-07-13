Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schülerferienpraktikum bei der Polizei: Spannende Einblicke in den Polizeiberuf - Restplätze für weitere Termine verfügbar

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Buchholz (ots)

Das erste diesjährige Schülerferienpraktikum der Polizeiinspektion Harburg ist erfolgreich beendet. Drei Tage lang erhielten zehn Schülerinnen und Schüler in der letzten Woche einen exklusiven, abwechslungsreichen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Polizei und konnten zahlreiche Bereiche der Polizeiarbeit nicht nur kennenlernen, sondern selbst ausprobieren.

Auf dem Programm standen unter anderem der Besuch der Einsatzleitstelle der Polizeidirektion Lüneburg, in der die Notrufe über die 110 entgegengenommen und die Einsätze für mehrere Landkreise koordiniert werden. Die Teilnehmenden konnten sich dort ein Bild davon machen, wie viele Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit getroffen werden müssen und wie wichtig das Zusammenspiel aller Einsatzkräfte ist.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch bei der Bereitschaftspolizei. Hier absolvierten die Schülerinnen und Schüler praktische Übungen und erhielten einen Eindruck davon, wie Polizeikräfte auf unterschiedliche Einsatzlagen vorbereitet werden. Auch beim Einsatztraining konnten die Jugendlichen selbst aktiv werden und erleben, wie wichtig Teamarbeit, Kommunikation und umsichtiges Handeln im Polizeiberuf sind.

Der Besuch der Hundeführerstaffel war für viele der Schülerinnen und Schüler ebenfalls sehr beeindruckend. Hier zeigte sich, wie vielfältig die Tiere mittlerweile eingesetzt werden können und bei Suchen nach Personen oder Gegenständen unterstützen.

Einblicke in die Spuren- und Ermittlungsarbeit bei Falschgelddelikten und die Teilnahme an einer echten Verkehrskontrolle und die Vermisstensuche im Gelände mittels Drohne rundeten das Bild für die Schülerinnen und Schüler ab.

Während des gesamten Praktikums bestand zudem die Möglichkeit, mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen ins Gespräch zu kommen. Dabei wurden zahlreiche Fragen zum Polizeiberuf, zum Studium bei der Polizei Niedersachsen sowie zu den persönlichen Erfahrungen im Berufsalltag beantwortet. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fielen durchweg positiv aus. Besonders die Mischung aus praktischen Übungen, Besichtigungen und persönlichen Gesprächen machte das Ferienpraktikum für viele zu einem besonderen Erlebnis und vermittelte einen authentischen Eindruck von den vielfältigen Aufgaben der Polizei.

Wer das erste Ferienpraktikum verpasst hat, hat weiterhin Gelegenheit, dabei zu sein. Für die beiden noch ausstehenden Praktikumstermine vom 10. bis 12. August und vom 12. bis 14. Oktober sind derzeit noch Restplätze verfügbar. Interessierte Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren können sich weiterhin anmelden. Bewerbungen sind per E-Mail an auf@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de möglich. Der Bewerbung sind ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf sowie Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse beizufügen. Für weitere Fragen zum Ferienpraktikum steht Polizeihauptkommissarin Katrin Jessen als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Die Telefonnummer ist 04181 2850.

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