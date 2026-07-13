Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sondermüll illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen ++ Seevetal/Maschen - Zeugen und Ersthelfer nach Fahrradsturz gesucht ++ Seevetal - Verlockende Anlageangebote im Internet...

Seevetal/Beckedorf (ots)

Sondermüll illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 11.7.2026, wurde die Polizei über vermutlich illegal entsorgten Sondermüll informiert. Die Beamten entdeckten am Krogweg, etwa 100 m hinter der Einmündung zur Straße Postweg, mehrere Transportsäcke für asbesthaltigen Sondermüll. Darin fanden sich zahlreiche Eternitplatten sowie Bruchstücke. Insgesamt gehen die Beamten von rund 50 m² entsorgter Dacheindeckung aus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit der Entsorgung im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Seevetal oder der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Maschen - Zeugen und Ersthelfer nach Fahrradsturz gesucht

Am Freitag, 10.7.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß von zwei Radfahrern. Ein 33-jähriger Mann befuhr den bei Fußgängern und Radfahrern beliebten Weg zwischen Seevekanal und Rangierbahnhof, welcher die Ortschaften Meckelfeld und Maschen verbindet. Im Bereich der schmalen Holzbrücke über die Seeve kam ihm dabei ein junger Fahrradfahrer aus Richtung Maschen entgegen. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrräder, wodurch der 33-Jährige stürzte, während der bislang unbekannte Fahrradfahrer seinen Weg weiter in Richtung Meckelfeld fortsetzte. Der Unfall wurde zunächst nicht gemeldet. Später stellte sich jedoch raus, dass der 33-Jährige eine komplizierte Knochenfraktur erlitten hatte.

Aufgrund des schönen Wetters waren viele Menschen in dem Bereich unterwegs. Ein Fahrradfahrer, der unmittelbar hinter dem Verursacher fuhr, leistete dem Gestürzten Erste-Hilfe. Dieser Mann, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 mit der Polizei Seevetal in Verbindung zu setzen.

Seevetal - Verlockende Anlageangebote im Internet - Polizei mahnt zu mehr Vorsicht

Auf nahezu allen online-Plattformen häufen sich die Angebote für verlockende Anlagemöglichkeiten. Je besser die Angebote, desto größer sollte jedoch die Vorsicht sein. Dies musste in den vergangenen Wochen auch ein 82-jähriger Seevetaler feststellen.

Der Mann hatte einen online-Artikel über vermeintlich attraktive Anlagemöglichkeit gelesen und dort seine Kontaktdaten angegeben. Anschließend wurde er telefonisch von verschiedenen Personen kontaktiert, die ihm hohe Renditen in Aussicht stellten. So brachten sie den Mann über mehrere Wochen dazu, insgesamt knapp 50.000 EUR auf verschiedene Kunden im In- und Ausland zu transferieren. Glücklicherweise wurden bei einem Transfer auf eine Plattform, die Euro in Kryptowährung umwandelt, rund 24.000 EUR angehalten, weil die Anbieter Anhaltspunkte für einen möglichen Betrug fanden. Als sie den 82-Jährigen kontaktierten, entschloss er sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Nach der Einleitung des Ermittlungsverfahrens und der Kontaktaufnahme durch die Polizei wurden die rund 24.000 EUR von dem Diensteanbieter an den Geschädigten zurücküberweisen. Dennoch bleibt ein beträchtlicher Schaden bestehen.

Folgende Punkte deuten auf unseriöse Geschäftspraktiken hin:

- telefonische Kontaktaufnahme seitens der Täterschaft über WhatsApp

- Forderung von Fotos der durchgeführten Überweisung

- ständig wechselnde IBANs, die den Geschädigten so erklärt werden, dass es durch "tagesaktuelle IBANs" bestmögliche Renditechancen gibt

Spätestens, wenn die Hausbank Überweisungen anhält und Kontakt aufnimmt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Betrugsfall.

Vor der ersten Kontaktaufnahme zu einem Anbieter empfiehlt es sich, das Unternehmen umfänglich im Internet zu recherchieren. Sollten dazu keine verlässlichen Angaben und AGB zu finden sein oder sogar Warnmeldungen bei etablierten Verbraucherschutzplattformen bestehen, sollte man von einem Investment absehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell