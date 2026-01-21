Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Seit Sonntag, 18.01.2026, sucht die Polizei nach der 14-jährigen Auguste G.

Die Schülerin war seit Freitag nicht mehr zuhause. Die Familie hatte aber über WhatsApp Kontakt zu ihr. Nachdem dieser Kontakt am Sonntag abriss, wurde sie um 16:30 Uhr als vermisst gemeldet. Die Polizei hat daraufhin die Suche nach der Jugendlichen begonnen und zahlreiche Kontaktadressen im Familien- und Freundeskreis überprüft. Ein Zeuge gab an, am Sonntag noch in Meckelfeld Kontakt zu ihr gehabt zu haben. Danach verliert sich die Spur.

Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Straftat zum Nachteil der Jugendlichen. Die lange Abwesenheit lässt aber eine Gefährdung nicht mehr ausschließen, sodass die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen sucht.

Auguste ist 14 Jahre alt, wirkt aber älter. Sie ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie trägt langes, blondes Haar. Sie war zuletzt bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer grauen oder blauen Jeans.

Ein Foto ist in der digitalen Pressemappe zum Download eingestellt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Auguste geben kann, oder seit letztem Freitag Kontakt zu ihr hatte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 an die Polizei Seevetal oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell